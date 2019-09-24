تبوك 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسنظمت بلدية بمحافظة تيماء أمس، احتفالية بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة تحت شعار "همة حتى القمة" وذلك في ساحة بئر هداج, بحضور محافظ تيماء سعد بن نايف السديري, ورئيس البلدية المهندس سلامه بن هليل البلوي .وبدء الحفل بمسيرة الهجن والخيالة والمركبات الحكومية حاملين ومتوشحين بأعلام الوطن، بعدها كلمة أهالي المحافظة وقدمها عبدالعزيز معزي العنزي، الذي رفع من خلالها التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- بمناسبة اليوم الوطني.وبعد ذلك توالت فقرات الحفل التي شملت على الفنون الشعبية والعرضة السعودية والدحة وفقرات وأناشيد وشيلات وطنية، ولوحة أفضل رسام ورسم على الوجه, وأفضل صورة فوتوغرافية, بالإضافة إلى أوبريت وطني وعرض مرئي, وتوزيع أكثر من 1500 هدية على الحضور .// انتهى //11:26ت م0057