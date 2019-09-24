الرياض 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسرفع مدير عام السجون اللواء محمد بن علي الأسمري التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.وقال بهذه المناسبة :" يعيش أبناء وبنات وطننا الغالي هذة الأيام فرحة عارمة بمناسبة اليوم الوطني, حيث يطل علينا في كل عام مناسبة وطنية غالية تحمل في طياتها مزيجاً من مشاعر الفخر والزهو والانتماء لهذا الوطن العزيز، التي تتمثل في اليوم الوطني .. المناسبة الخالدة التي تستمد وهجها وقوتها من العمق التاريخي لهذه الأرض المباركة التي هي أصل وأساس الحضارة الإسلامية التي انطلقت لأرجاء المعمورة, حيث وهبت البشرية مبادئ عظيمة وقيماً أصيلة ونشرت فضيلة التسامح بينهم".وأضاف اللواء الأسمري " في ذكرى توحيد هذه البلاد الطاهرة على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -رحمه الله-، يستحضر أبناء هذا الوطن الغالي ما أفاء الله به على المملكة العربية السعودية من أمن واستقرار، وما كان ذلك ليكون لولا فضل الله -عز وجل- ثم ما خصّ به هذه الأرض من قيادة سياسية حكيمة حباها سِمَتَيّ الإخلاص والتفاني، وتتابعوا بعد مؤسسها العظيم في قيادة هذا البلد المبارك حتى العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- محافظين على مكتسباته، مستعينين بالله -عز وجل- ثم بأيدي المخلصين من أبنائه حتى أصبح واجهةً سياسية و حضارية ً واقتصاديةً يشار إليها بالبنان".وأكد مدير السجون أن المواطن السعودي في اليوم الوطني يفخر بقيادةٍ رشيدة جمعت بين الحزم والحكمة، والأمل والرؤية، والخطوات العملية لتحقيق هذه الآمال، ليصبح الحلم حقيقة، والأمل واقعاً ملموساً ينعم به الكبير والصغير، والمواطن والمقيم, يتضح ذلك جلياً برؤية الوطن 2030 ، وبرنامج التحول الوطني الذي يسبقها 2020 بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وقيادة شابة طموحة تتمثل في صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، التي تمثل الانطلاقة إلى مرحلة تاريخية مهمة تؤكد على تعزيز الريادة السياسية والاقتصادية والثقافية التي يحظى بها الوطن الغالي.وبين أن المنظومة الأمنية تشهد بفضل الله تعالى، ثم بفضل دعم القيادة الرشيدة ومتابعة وتوجية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية جملةً من الخطط التطويرية والاستراتيجية المتسارعة سعياً إلى تعزيز الأمن الوطني وفق أحدث المعايير الدولية، بما يتماشى وتحقيق الرؤية الوطنية الطموحة، وصولاً إلى تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.وسأل اللواء الأسمري الله أن يحفظ قيادتنا ووطننا وشعبنا من كل مكروه, وأن يديم علينا نعمه التي يعجز الحصر عن عدها، لتواصل المملكة العربية السعودية مسيرة الخير والنماء، ويبقى هذا الوطن الغالي دائماً واحة أمن وسلام إنه مجيب الدعاء.// انتهى //13:08ت م0096