طريف 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسأقامت محافظة طريف أمس، فعاليات اليوم الوطني الـ89 " للمملكة التي تنظمه بلدية المحافظة، وذلك في ساحة العلم, بحضور محافظ طريف بدر بن نجر الصقر .وبدأ الحفل المعد بآيات من القران الكريم ثم ألقي حمود الرويلي كلمة للأهالي أكد فيها السمع والطاعة للقيادة الرشيدة واعتزاز الجميع بيومهم الوطني، بعدها توالت فقرات الحفل التي تضمنت قصيدة شعرية والعرضة السعودية، إضافة لتقديم عروض فرسان طريف والألعاب النارية التي أشاعت لوناً من البهجة والسعادة بين الجميع.وتجول محافظ طريف على عدد من المعارض المشاركة في فعاليات اليوم الوطني, مثمناً الجهود المبذولة لإنجاح الحفل.// انتهى //13:12ت م0097