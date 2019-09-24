جدة 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واستعقد اللجنة العليا لجائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في العالم الإسلامي يوم الـ 30 سبتمبر الجاري، اجتماعاً برئاسة رئيس اللجنة العليا للجائزة الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الطريقي، وحضور المدير العام للإيسيسكو أمين عام الجائزة الدكتور سالم بن محمد المالك، وذلك في مقر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" بمدينة الرباط.وسيتم خلال الاجتماع تقديم عرض حول أنشطة الأمانة العامة للجائزة، والتقرير الأكاديمي للدورة الثانية للجائزة, فيما سيتم تقديم عرض حول سير عملية تحكيم الجائزة، واعتماد قائمة الفائزين بها، والنظر في برامج العمل المستقبلية للجائزة.وتشرف علي الجائزة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، كما تتولى الإيسيسكو أمانتها العامة, وتشمل الجائزة خمسة مجالات هي: أفضل البحوث في مجال الإدارة البيئية، وأفضل تطبيقات الإدارة البيئية في الأجهزة الحكومية بالدول الإسلامية، وأفضل تطبيقات الإدارة البيئية في القطاع الخاص بالدول الإسلامية، وأفضل الممارسات الريادية في مجال الإدارة البيئية لجمعيات النفع العام والجمعيات الأهلية التي يمكن تعميمها في العالم الإسلامي، وأفضل مدينة إسلامية صديقة للبيئة.ومن المقرر تسليم الجوائز للفائزين بها، وعددهم 17 مترشحاً من 13 دولة إسلامية، خلال حفل افتتاح المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء البيئة الذي سيعقد في مقر الإيسيسكو بالرباط يومي 2 و 3 أكتوبر القادم, تحت رعاية الملك محمد السادس، والرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء, رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.وتهدف الجائزة إلى تطوير العمل البيئي الإسلامي المشترك, والمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن البيئي الإنساني, فيما تعد الجائزة مصدر تشجيع للاهتمام بالعمل البيئي المشترك في العالم الإسلامي، وتعزيز انفتاحه على التجارب العالمية في مجال البيئة.// انتهى //13:13ت م0098