لندن 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسأقام صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة في لندن، بحضور عدد من المسؤولين البريطانيين وعدد من السفراء المعتمدين بالمملكة المتحدة ومنسوبي السفارة وعدد من الملاحق والمثقفين ورجال الأعمال والإعلام.ورحب سمو السفير الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز في كلمة له بهذه المناسبة بالحضور، شاكرًا جميع منسوبي السفارة على ما قاموا به من أعمال، كما قدم شكره لمؤسسة "مسك"، والخطوط السعودية لحضورهم ومشاركتهم ودعمهم اليوم في هذه المناسبة.وقال سمو السفير: "لقد شرفني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - باختياري سفيرًا إلى المملكة المتحدة لتعزيز العلاقات القائمة بين بلدينا الصديقين" ، واصفًا إياها بالعلاقة الوثيقة والقوية منذ تأسيس المملكة العربية السعودية.عقب ذلك، تواصلت فعاليات حفل الاستقبال وتناول الجميع طعام الغداء المعد لهذه المناسبة، وجرى بعد ذلك تبادل الأحاديث الودية كما التقطت الصور التذكارية.وبهذه المناسبة رفع سمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة في تصريح لوكالة الأنباء السعودية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وللحكومة والشعب السعودي والمقيمين في المملكة بمناسبة اليوم الوطني، داعيًا - المولى عز وجل - أن يحفظ المملكة قيادتها وشعبها وأمنها.// انتهى //13:13ت م0099