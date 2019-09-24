سكاكا 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة.وفي بداية الاجتماع استعرض سموه ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، التي تمثلت في تسليم الوحدات السكنية لمستفيدي الجمعيات الخيرية بالمنطقة البالغ عددها 18 جمعية، التي تم شراؤها من قبل وزارة الإسكان ممثلة بالإسكان التنموي، والاستفادة من منصة جود للحالات الإنسانية التي تحظى بدعم من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- .إثر ذلك تم استعرض مهام اللجنة ودورها في توفير الوحدات والشراكات المجتمعية وتنظيم الإسكان الخيري القائم وضمان استدامته، ومنها جهود المتطوعين مع الإسكان للتعريف بمنتجاته والجهات والأفراد المستحقة للإسكان، وتضافر الجهود مع الجهات الخيرية لتسليم الوحدات السكنية للمواطنين.وأكد سمو أمير المنطقة أن ذلك يأتي امتداداً لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - بما يتعلق بتلبية احتياجات المواطنين من الإسكان، ومن ذلك مبادرة الإسكان التنموي، والسعي المستمر نحو تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة كإحدى أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030، مؤكدًا مواصلة الجهود واستكمال جميع الطلبات لخدمة أهالي المنطقة المستفيدين من منتجات الإسكان.حضر الاجتماع وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، ومدير عام فرع وزارة الإسكان فهيد بن مطلق الشمري وأعضاء اللجنة.// انتهى //13:14ت م0100