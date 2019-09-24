حائل 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسرفع عدد من مسؤولي منطقة حائل التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين ـ حفظهما الله ـ والشعب السعودي، بمناسبة اليوم الوطني الـ89، معبرين عن فخرهم واعتزازهم بما تحقق من منجزات حضارية انعكست على تنمية الوطن داعين الله سبحانه وتعالى أن يوفق القيادة الرشيدة لكل خير لتواصل مسيرة التنمية والبناء والتطور والازدهار والتقدم وأن يحفظ للوطن أمنه واستقراره.وأوضح رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة حائل الدكتور حامد بن حسن الجهني أن في مثل هذا اليوم الأول من الميزان من كل عام يحتفل الشعب السعودي بمناسبة تأسيس وتوحيد المملكة. هذا الكيان العظيم الذي أسسه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- الذي قاد تلك الملحمة الخالدة؛ لتوحيد البلاد ليسجل بذلك وحدة عربية ولينشأ بلد إسلامي كان وسيظل - بإذن الله - مهوى أفئدة المسلمين جميعاً باحتضانه للحرمين الشريفين.من جهته أكد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم العجيمي أن 89 عاماً مضت على توحيد المملكة على يد مؤسسها الإمام المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - ومن بعده أبناؤه الملوك حتى العهد الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و سمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله - حيث عمّ ولله الحمد الأمن والرخاء والتطور والازدهار، مشيراً إلى أن العهد الحالي رسم معالم مستقبل البلاد بالتخطيط والدراسات الإستراتيجية التي تقوم على سواعد كل مواطن يبني مجد الوطن لأجل حياة أفضل لهذه البلاد.فيما أبان مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل المهندس زياد بن عيادة المصيول أن مناسبة اليوم الوطني الـ89 تحل وشعب المملكة يعيش بأمن واستقرار ورفاهية ولله الحمد، مشيراً إلى أن ما تحقق للمملكة من إنجازات تسابق الزمن لتحقق أهداف التنمية المستدامة من خلال تطبيق رؤيتها 2030 التي بدت ثمارها تظهر في إعادة هيكلة الاقتصاد ورفع كفاءة أداء القطاعات الحكومية، وتنمية الإنسان وتطويره وتعزيز مشاركة المرأة في بناء الوطن الغالي، مبيناً أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة تشارك فرحة الوطن بهذا اليوم من خلال إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة التراثية والترفيهية كزيارة المواقع الأثرية والتراثية وزيارة المتاحف والتعرف على موروث المنطقة من خلال الفنون والفلكلور الشعبي والحرف اليدوية.// يتبع //13:14ت م0101

من جانبه أشاد مدير عام المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة حائل خالد بن عيد الجمعان بالقفزات غير المسبوقة التي تشهدها المملكة على كل الصعد في هذا العهد الزاهر، مثمناً الدعم والاهتمام الكبيرين اللذين حظيت بها المديرية العامة لخدمات المياه بالمنطقة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين، لافتاً النظر إلى أن مديرية المياه بحائل استطاعت في هذا العام تحقيق نقلة نوعية في تاريخها في مجالات عدة منها مشاريع شبكات المياه والصرف الصحي بالمنطقة ومحافظاتها ومشاريع المياه الشامل للقرى، وتحسين ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، حيث تم ضخ المياه من محطة تنقية المياه بالحميمة لمدينة حائل وزيادة الضخ للأحياء الشمالية من المدينة، حيث تم تشغيل أحياء النفل والياسمين ومخطط فجر وضخ المياه من المشروع الشامل من محطة الشقيق لمحافظات المنطقة، شملت محافظة سميراء ومحافظة الحائط وأجزاء من محافظة السليمي وقرى ريع البكر والصداعية وعقلة ابن جبرين وفيضة ابن سويلم وقصير ابن متروك.بدوره أبان مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل فريح محمد العياد أن احتفال الوطن بمناسبة توحيد وتأسيس المملكة الـ89، يأتي وقد أصبحت بفضل الله أنموذجاً للدولة الفتية ذات الجذور العميقة في التاريخ أصالة ومجداً، واستطاعت بفضل الله تعالى الرقي والتطور بمستويات سريعة وشاملة وعميقة ارتفع خلالها وعي الإنسان السعودي بأهمية الاستفادة والتعاطي الحضاري مع وسائل التطور الذي يشهده العالم في كل مرحلة فمنذ عهد المؤسس -رحمه الله- إلى هذا العهد الميمون والمملكة آخذة في المضي بخطى راسخة وواثقة في طريق التطور الحضاري، مشيراً إلى التقدم والتطور الكبيرين في منظومة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة في ظل الدعم السخي والاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لهذا القطاع للتغلب على ما تواجهه منظومة العمل والتنمية الاجتماعية من تحديات والعمل على تطويرها لمواكبة مبادراتها ومشاريعها وبرامجها مع رؤية المملكة الطموحة 2030 والسعي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنظومة بما يخدم أبناء وبنات هذا الوطن .فيما أكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور حمـود بن فهـد الشمـري أن الوطن الشامخ منذ تأسيسه حتى اليوم يسابق الأيام فرحاً ونمواً ولحمة تبث التفاؤل بمستقبل رائع ينتظر الوطن على الأصعدة والمجالات كافة، مشيراً إلى أن المجال الصحي يشهد تطوراً ودعماً لا محدود من الحكومة الرشيدة التي تؤكد دائماً أن المواطن هو محور النمو وتوليه جميع اهتمامها، سعياً منها لتعزيز صحة ونمو المواطن الذي سينعكس -بإذن الله- على الوطن.من جهته قال مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل عبدالرحمن بن حمد اليحياء إننا في هذا اليوم إذ نستذكر ماضينا العظيم الذي سُطر بحروف من ذهب على يد الملك المؤسس عبد العزيز - رحمه الله - فكلنا عزم وطموح لنكمل المسيرة على طريق الإنجاز الذي تحققه رؤية المملكة 2030، وأن نكون من المساهمين في إنجاح رؤية الحاضر للمستقبل التي أولت صحة الإنسان وسلامته اهتمامها وركزت على حصوله على الخدمة الطبية الطارئة بسرعة وكفاءة، مضيفاً أن الهلال الأحمر بحائل حقق عدداً من الإنجازات منها استحداث عدد من مراكز الإسعاف في مواقع حيوية ودعم القوى البشرية بالدورات التدريبية وتعزيزها بكوادر مؤهلة، بالإضافة إلى توفير عدد من سيارات الإسعاف عالية الجودة بمواصفات تواكب التطور العالمي في مجال طب الطوارئ التي كان لها الأثر الكبير في رفع مستوى الخدمة الطبية الإسعافية على مستوى المنطقة، مؤكداً أن الهيئة في طور بناء عدد من المراكز الإسعافية بمواصفات إنشائية تناسب طبيعة العمل الإسعافي، مشيراً إلى استقطاب عدد من المتطوعين والمتطوعات الذين يملكون خبرات عالية في مجالاتهم وتفعيل دورهم من خلال الوجود المستمر في تقديم الخدمات الطبية الإسعافية بجميع المحافل.// يتبع //13:14ت م0102

من جانبه أكد مدير هيئة حقوق الإنسان بمنطقة حائل عبد العزيز بن حمود الحميان أن مناسبة اليوم الوطني للمملكة التي تجسد وحدة وتلاحم القيادة مع الشعب راسخة في الأذهان والوجدان وهي مدعاة فخر واعتزاز للجميع، ودافعاً لبذل المزيد من التضحية والبذل والعطاء الأمر الذي يجعل الكل يتوقف أمام الإنجازات التنموية والتطويرية التي تشهدها المملكة كل عام، التي تعكس اهتمام الحكومة الرشيدة بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والعناية بقضايا حقوق الإنسان ودعم الجهود الدولية في هذا المضمار.من جهته قال رئيس النادي الأدبي الثقافي بحائل الدكتور نايف المهيلب "إننا نستقبل مناسبة اليوم الوطني - ميلاد جديد لوطن سعيد - ونحن مدركون حجم الإنجازات وعلى وعي بمدى التحديات، متسلحون بكل أدوات القوة يسبق ذلك التوكل على الله ، وحسن الظن به " مستذكراً جهود الملك المؤسس – رحمة الله – وأبنائه البررة من بعده سائلاً الله أن يحفظ الوطن من كيد الأعداء، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.من جانبه أكد مساعد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة حائل مطلق بن سميحان النابت أن اليوم الوطني للمملكة مناسبة نستحضر فيها ما قام به مؤسس البلاد وباني نهضتها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – وأبناؤه البررة من بعده وما تشهده المملكة من نمو وازدهار تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ليظل اليوم الوطني محفوراً بذاكرة المواطن السعودي.فيما أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية بحائل " وفاق " عذال بن مقبل الرمالي بما حققته المملكة من إنجازات تنموية في شتى الميادين ، وما حظيت به الجمعيات الخيرية المتخصصة من متابعة واهتمام ودعم من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - مشيراً إلى التقدم الذي يشهده العمل الخيري خاصة، وما واكب ذلك من تطور حتى أصبح نموذجاً يحتذى به في جميع المجالات سائلاً الله أن يحفظ هذه البلاد ويديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة.// انتهى //13:14ت م0103