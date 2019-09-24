نيويورك 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في نيويورك اليوم، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك.واستعرض معاليه خلال اللقاء ما قدمه المركز للدول المحتاجة في العالم، خصوصًا اليمن.كما جرى خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون وتوحيد آلية العمل الإغاثي والإنساني في الدول المتضررة جرّاء الحروب والكوارث الطبيعية، وكيفية إيصال المساعدات لمستحقيها، بالإضافة إلى التشاور حول عمليات التنسيق مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية.ونوّه لوكوك بما تقدمه المملكة ممثلة بالمركز للدول والشعوب المنكوبة في العالم متطلعًا لاستمرار الشراكة المميزة والتنسيق بين الجانبين لخدمة العمل الإنساني في العالم.//انتهى//13:15ت م0104