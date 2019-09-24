الرياض 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسرفع أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح بن شباب السُلمي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وللحكومة الرشيدة ولشعب المملكة الكريم باسمه ونيابة عن منسوبي الهيئة، بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية.وأكدّ المهندس السُلمي أن المملكة العربية السعودية تحتفل بهذا اليوم العظيم الذي يعبّر عن قوة هذا الكيان الشامخ المنيع الذي أسسه الملك عبدالعزيز - رحمه الله -، حيث أرسى أركان هذه الدولة ومنّ الله عليها باكتشاف النفط وتصدير أول شحنة منه، لتبدأ بعدها مسيرة التنمية والازدهار حتى يومنا هذا، حيث يمتد هذا المجد بما تبنيه الرؤية الحكيمة من تشجيع اقتصاد مزدهر تتنوع فيه مصادر الدخل والفرص الاستثمارية.وأضاف أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية: إن هيئة تنمية الصادرات السعودية تمضي وفق التوجيهات الحكيمة، نحو تشجيع اقتصاد تتنوع فيه مصادر الدخل ويكون تصدير المنتجات غير النفطية عاملاً أساسياً في مدخلاته،حيث تُعنى بزيادة الصادرات السعودية غير النفطية والانفتاح على الأسواق العالمية، وتوظيف كافة إمكاناتها الاقتصادية، نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين، وتشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية، والرفع من جودتها التنافسية وتحقيق وصولها إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة المنتج السعودي ولتكون رافداً للاقتصاد الوطني.وأشار المهندس السُلمي إلى إن جهود هيئة تنمية الصادرات السعودية وإنجازاتها قد أسهمت إيجاباً على البيئة التصديرية في المملكة العربية السعودية وبالتالي على الاقتصاد الوطني وعلى قيمة الصادرات السعودية غير النفطية.ودعا أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية الله عز وجل أن يحفظ هذه البلاد المباركة وقائدها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – ، والشعب السعودي الكريم ينعم بالرخاء والعزة تحت لواء هذا الوطن الغالي.// انتهى //13:16ت م0105