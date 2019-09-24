نيويورك 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في نيويورك اليوم، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي.واستعرض الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك بينهما في مجال الأمن الغذائي وتذليل الصعوبات التي تواجه العمل الإنساني والإغاثي في مختلف دول العالم.وناقش الجانبان البرامج المشتركة بينهما في اليمن وسوريا، باحثين آلية الدعم المثلى لرفع معاناة الشعوب المحتاجة.وفي تصريح أدلى به ديفيد بيزلي، أكد فيه دور المملكة الريادي في العمل الإنساني وأنها تحتل المرتبة الرابعة على مستوى العالم في تمويل العمل الإنساني الذي تميز بالحيادية وعدم ربطه بأجندة سياسية، مشيداً بقوة الشراكة التي تجمع البرنامج بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.// انتهى //13:18ت م0106