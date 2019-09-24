عنيزة 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسنظم موسم عنيزة للتمور الذي تنظمه الغرفة التجارية بالشراكة مع البلدية، ضمن أسبوع ريادة الأعمال دورة بعنوان "ابدأ مشروعك التجاري"، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية.وتحدث خلال الدورة أخصائي مشاريع بنك التنمية الاجتماعية إبراهيم علي الزغيبي، عن أفكار المشاريع ومصادر وطرق تقييم الأفكار واختيار المشروع التجاري، متطرقاً لخدمات البنك بشكل عام ومسارات المشاريع بشكل خاص، ومنها مسارات "المشاريع الناشئة، والتميز، والاختراع، وتوطين المولات، وسيارات الأجرة والنقل المدرسي، والعربات المتنقلة و الامتياز التجاري".وبين الزغيبي أن البنك تأسس ليكون أحد الركائز الحكومية الهامة في مجال تقديم برامج التمويل التنموية الميسرة لمواطني هذا البلد المعطاء لتمكينهم من المساهمة بدور فاعل ومؤثر في مسيرة البناء، إضافةً لدعم المشاريع الصغيرة والناشئة لما لها من أهمية عالية في بناء اقتصاد المملكة.// انتهى //13:19ت م0107