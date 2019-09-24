الدمام 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسشاركت اللجنة النسائية بجمعية سيهات الخيرية أمس، في مسيرة الوفاء التي نظمتها بلدية محافظة القطيف؛ ضمن فعالياتها المتنوعة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89.واطلعت اللجنة النسائية المساندة للخدمات التربوية والتعليمية "نساندكم" من خلال مجموعة من السيدات والأطفال على أبرز فعاليات المهرجان والبرامج والأركان التي أقيمت بهذه المناسبة.// انتهى //13:21ت م0108