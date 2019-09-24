عرعر 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واساحتفى منسوبو مطار عرعر في منطقة الحدود الشمالية أمس، باليوم الوطني الـ 89 بمشاركة المسافرين في صالة المطار، حيث تم توزيع الأعلام والورود والهدايا على الأطفال.وأوضح مدير مطار عرعر مازن العسيري، أن المملكة شهدت خلال الـ 89 عاماً إنجازات في شتى المجالات، وضع لبنتها الملك المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - وتوجت بملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، وفي هذا اليوم يرفع فيه كل مواطن رأسه شموخاً وفخراً وعزاً بما تحقق على أرض وطنه المعطاء .// انتهى //13:22ت م0109