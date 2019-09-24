صلالة 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسنظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ـ المكتب الإقليمي لغرب آسيا ـ اليوم ، الورشة الأولى للتحضير لتقرير حالة البيئة والتوقعات البيئية لدول مجلس التعاون، وتستمر يومين بمدينة صلالة بسلطنة عمان.وتأتي هذه الورشة ضمن أربعة مشاريع خاصة بالمبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة التي أقرها المجلس الوزاري لمجلس التعاون الموقر في دورته (130) الرياض، في مارس 2014م.وتهدف الورشة إلى رفع الوعي بمنهجيات الأمم المتحدة في التقييم البيئي المتكامل، وإعداد تقارير توقعات حالة البيئة، والتعرف على أفضل الممارسات العالمية لإعداد التقارير البيئية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون في مجال إعداد تقارير حالة البيئة من خلال استعراض ممثلي دول المجلس لجهودهم في إعداد تقارير حالة البيئة و ماتشتمل عليها من فرص وتحديات.// انتهى //13:23ت م0110