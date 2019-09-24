الرياض 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسأقامت غرفة الرياض حفلاً بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، بحضور رئيس مجلس الإدارة عجلان بن عبدالعزيز العجلان، وعدد من أعضاء المجلس وأمانة الغرفة وموظفيها وموظفاتها.وتخلل الحفل عدد من الفقرات الفنية المتنوعة مثل القصائد الوطنية، وبعض القصص والمواقف التاريخية حول توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه -، كما أشتمل الحفل على عزف منفرد بآلة الكمان لعدد من المقطوعات الموسيقية لأغاني وطنية شهيرة، إلى جانب العرضة السعودية التي شارك فيها أغلب الحضور.وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان أن اليوم الوطني يحلُّ هذا العام والمملكة تشهد تحولات عظيمة تأتي في إطار انطلاقة متجددة لنهضة تنموية شاملة تستلهم رؤاها من (رؤية 2030) بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، مشيرًا إلى أن هذا العهد الزاهر يشهد تأسيس مرحلة تاريخية من مسيرة بلادنا الغالية.وفي ختام الحفل كرم رئيس الغرفة رعاة الحفل إلى جانب تكريم منسوبي الغرفة المشاركين في تنظيم الحفل السنوي لرجال الأعمال.// انتهى //15:06ت م0191