الدمام 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسنظمت دار الملاحظة الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع مجمع مدارس عبدالله بن حذافة بالدمام، اليوم احتفالية بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة, وذلك في مجمع المدارس بالدمام.وتضمن الاحتفالية عرض مشهد مسرحي بعنوان "أحبك ياوطن" وإلقاء قصائد شعرية عن المناسبة الوطنية, إضافة إلى مشاركة الطلاب في العرضة السعودية.وأكد مستشار فرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية علي الشهراني، أن مناسبة اليوم الوطني وما تمثله من مشاعر الحب ومظاهر الاحتفال هي تعبير عن الفخر والاعتزاز لملاحم بطولة موحد البلاد المغفور له الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وجهود العطاء ومواصلة البناء.وأبان أن الميدان التربوي يحتفي بهذه المناسبة ليستشعر أمانة المسؤولية التي تمليه عليه رسالته التربوية نحو ناشئة الوطن وربطهم بمكونات وطنهم وتعزيز قيم الولاء والانتماء وتعهدهم بترسيخ مبدأ العطاء والتعرف بأهمية اللحمة الوطنية وجعلها شعاراً.بدوره أوضح قائد مجمع مدارس عبدالله بن حذافة محمد السبيعي، دور المدرسة في تنمية الحب والولاء للمليك والوطن واعداد جيل يساهم في بناء الوطن بما يتوافق مع رؤية 2030.// انتهى //15:06ت م0192