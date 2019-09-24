الدمام 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسنظمت جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية اليوم, احتفالية بمناسبة اليوم الوطني الـ 89, بمشاركة عدد 200 طالب يمثلون 12 مدرسة في مدينة سيهات, وذلك في المجمع الصحي الاجتماعي في مدينة سيهات.وتضمن الحفل الذي حمل شعار اليوم الوطني "همة حتى القمة" إلقاء الأهازيج الشعبية والقصائد والكلمات المعبرة في حق الوطن وفي حق القيادة الرشيدة.وفي ختام الحفل زار الطلاب قسم الإيواء في المجمع الطبي والقاء السلام وتوزيع الهدايا على نزلاء المجمع من الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار سن وتقديم التهاني والتبريكات لهم بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.// انتهى //15:06ت م0193