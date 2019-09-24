نجران 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران اليوم ، هوية إدارة التربية الخاصة للبنات بشعارها الجديد, بحضور مدير عام تعليم المنطقة الدكتور ملفي العتيبي وعدد من مسؤولي التعليم وطلاب التربية الخاصة، وذلك بمقر إدارة التعليم.وأكد العتيبي أن إطلاق هذه الهوية بالتزامن مع الاحتفاء باليوم الوطني يُعد انعكاساً لما تحظى به فئة ذوي الإعاقة من اهتمام منقطع النظير من لدن القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، وبمتابعة من سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وسمو نائبه، وبتوجيهات مباشرة من معالي وزير التعليم، مثمناً الاهتمام بهذه الفئة العزيزة على قلوبنا لتكون لبنةً في بناء الوطن.// انتهى //15:07ت م0195