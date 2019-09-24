تبوك 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسشارك جمرك ميناء ضباء أمس، احتفاء المملكة باليوم الوطني الـ 89 , من خلال استقبال المسافرين عبر الميناء بالهدايا والورود وإعلام المملكة.وأوضح مدير عام جمرك ميناء ضباء ناصر عبدالله القحطاني أن الجمرك قام وبناء على توجيهات معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد عبدالعزيز الحقباني بالمشاركة بهذه المناسبة, بتجهيز الصالات بالميناء وتزيينها باللون الأخضر، وتقديم الورود والحلوى للمسافرين وسط أجواء احتفالية جميلة مفعمة بالفرح والسعادة والبهجة ارتسمت على محيا المسافرين بمشاركة منسوبي ومنسوبات جمرك ميناء ضباء.ولفت القحطاني النظر إلى أن الهيئة العامة للجمارك ممثلة في جمرك ميناء ضباء تسعد وتتشرف بتقديم خدماتها لجميع عملائها الكرام ومشاركتهم أفراحهم من خلال هذه المناسبة الفريدة، مؤكداً أن هذه الاحتفالية كانت تعبيراً من جميع العاملين بالجمرك عن فرحتهم بهذا اليوم وحرصهم على مشاركة الشعب السعودي احتفاليته وفرحته بهذه المناسبة.// انتهى //15:07ت م0196