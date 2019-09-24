الثلاثاء 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واساحتفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بعدد من الهدايا والأعلام والورود بمناسبة اليوم الوطني ٨٩ في منطقة الرياض والمحافظات التابعة لها إضافة إلى تغطيتها لمواقع الاحتفالات بالفرق الإسعافية والتطوعية.وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل أنه تم خلال الاحتفال باليوم الوطني٨٩ تقديم أكثر من ٥٠٠٠ هدية بهذه المناسبة تنوعت مابين الأعلام والأوشحة والورود والهدايا في مواقع الاحتفال بمشاركة الاتصال المؤسسي والمتطوعين التابعين للهيئة بمنطقة الرياض .وتأتي هذه المشاركة من دور الهيئة المجتمعي للمشاركة في الاحتفالات والمهرجانات الوطنية لتعزيز الدور المؤسسي التي تقوم بها الهيئة من خلال نشاطاتها الغير إسعافية والتأكيد على اللحمة الوطنية بين أفراد المجتمع ومؤسسات الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ .// انتهى //15:09ت م0198