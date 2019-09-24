محايل 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسرفع رئيس المجلس البلدي بمحافظة بارق محمد بن إبراهيم حمود البارقي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وللشعب بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.وقال : إن الوطنية تتجلى مظاهرها في الإخلاص في العمل والإتقان والتفاني والفعل لكل ما هو صالح لهذا البلد العظيم وأن ما يسطره الرجال البواسل في الحد الجنوبي لحماية الوطن والمواطنين هو أصدق مثال على عظم الإخلاص لهذا البلد وتفانيهم في خدمة الدين ثم المليك والوطن.وأضاف : إن ما تعيشه بلادنا اليوم من تقدم وتطور ونماء ونهضة شاملة والوصول إلى القمة في مصاف الدول العشرين الأقوى في العالم ليس إلا ثمار كفاح وهمة القائد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - ورجاله المخلصين في إقامة هذه الوحدة المتمثلة في المملكة العربية السعودية ثم توالت مسيرة البناء المباركة في عهود أبنائه الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله - رحمهم الله - الذين ساروا على نفس النهج لبناء الدولة وإرساء دعائمها وصولا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - ، ولا شك أن الاحتفال بالْيَوْمَ الوطني ما هو إلا رسالة ينبغي أن تصل للأجيال الشابة والنشء من أبنائنا ليستلهموا الدروس والعبر من سيرة الملك المؤسس الخالدة والتضحيات التي قدمها بمساندة رجاله المخلصين والأعمال الجليلة التي قام بها خدمة لدينه وأمته ، وليعلموا أن على عواتقهم مسؤولية عظيمة من أجل الحفاظ على وحدة هذا الوطن الغالي وحمايته ومواجهة التحديات التي تستهدف عقيدته ووحدته وأمنه.ولفت الانتباه إلى أن المجلس البلدي يعتز بدوره بكافة أبعاده لأداء رسالته الحضارية والتنموية الشاملة خدمة للوطن والمواطن ، والسير نحو المزيد من الإنجازات, سائلاً الله تعالى أن يحفظ جنودنا البواسل ويثبت اقدامهم وينصرهم على الأعداء ، وأن يعيد على البلاد هذه المناسبة العزيزة وهي تنعم بالأمن والإيمان والعزة والتمكين في ظل القيادة الرشيدة.// انتهى //15:12ت م0199