المدينة المنورة 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسوقّعت شركة "وادي طيبة" أمس مذكرة تعاون مع شركة "هواوي" خلال مشاركتها في مؤتمر هواوي السنوي في مدينة شنجهاي بجمهورية الصين الشعبية.وبيّن الرئيس التنفيذي لشركة وادي طيبة الدكتور عبدالرحمن العليان أن الاتفاقية تهدف إلى إنشاء معمل لتقنية الجيل الخامس 5G بالمدينة المنورة، وبمقر الشركة التي تقدم خدماتها للمدينة المنورة.وأفاد أن تقنية الجيل الخامس ستدعم التقنيات التي تعمل عليها شركة وادي طيبة، حيث ستدعم التقنية سعة أكبر 1000 مرة عن تقنية الجيل الرابع مما سيحدث الفرق في عملية الربط بين الشبكات، مبيناً أن الاتفاقية تتضمن تزويد معامل الشركة بأحدث المنتجات والأدوات التقنية، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر السعودية في تقنيات الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء.// انتهى //15:13ت م0201