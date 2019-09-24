الرياض 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسقدمت العيادات الطبية التغذوية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماتها الطبية لأكثر من 165,000 فرد في الجمهورية اليمنية خلال الفترة من سبتمبر 2018 إلى سبتمبر 2019م بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية.وراجع قسم الطوارئ 72,622 مستفيدا، وعيادة الباطنية 36,791 شخصا، وعيادة النساء والولادة 11,653 شخصا، وعيادة التغذية 4,928 شخصا، فيما راجع قسم التوليد 268 امرأة، وقسم التحصين 3,015 طفلا ، وعيادة الجراحة والتضميد 9,336 مريضا، واستقبل قسم التنويم 1,720 مريضا.وراجع قسم المختبر 34,232 شخصًا، وقسم الإحالة الطبية 63 مريضا، وقسم التوعية والتثقيف 21,493 مستفيدا، وصرفت الأدوية ل 158,520 فردا، وقدم الفريق الطبي المتنقل خدماته ل 17,881 مريضا.// انتهى //15:14ت م0202