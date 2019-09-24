الرياض 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واستمكن الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المتواجد في جمهورية موريتانيا الإسلامية أمس الاثنين، من إجراء 17 عملية قسطرة تداخلية و5 جراحات قلب مفتوح ناجحة في ثالث أيام الحملة الطبية للمركز لجراحة القلب المفتوح والقسطرة لمرضى القلب البالغين، بالشراكة مع الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية التابعة لرابطة العالم الإسلامي التي يجري تنفيذها في مقر المركز الوطني لأمراض القلب بالعاصمة نواكشوط.تأتي هذه الحملة ضمن سلسلة حملات طبية يقوم بها المركز لعلاج المرضى من الفئات الأكثر احتياجًا ببلدان عديدة حول العالم وبتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- .// انتهى //15:14ت م0203