الدمام 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واستفاعل أهالي محافظة القطيف وزوار المنطقة، مع الفعاليات المتنوعة التي نظمتها بلدية المحافظة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89، والتي اختتمت يوم أمس.وتضمنت الفعاليات التي أقيمت ببلدة دارين في جزيرة تاروت، مسيرة الوفاء، وعروض فلكلورية، ومسرح، ومسابقات، وركضة وطن، وبرامج للأطفال، إضافة لأركان للأسر المنتجة، والأركان الأخرى للجهات المشاركة.وشهد موقع انطلاق الفعاليات حضور عدد كبير من الأهالي الذين عبروا عن فرحتهم وسعادتهم الغامرة بهذه الذكرى الغالية على الجميع، وتنوعت مظاهر الفرحة التي جسدت تلاحم الشعب مع قيادته، وإبراز مظاهر الفرح بذكرى توحيد المملكة، على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه -.وشارك في فعالية "مسيرة الوفاء" التي نظمتها بلدية المحافظة مع فريق الدراجات النارية، أكثر من 400 دراجة نارية من مختلف مناطق المملكة وخارجها من ضمنهم فريق عوامية بايكرز، وفريق مشاهير القطيف، وفريق الريشة، وفريق فينكس رايدرز، وفريق فرند شب، وفريق قطيف بايكرز، وسلنق شوت القطيف، حيث بدأ سير خط مسيرة الوفاء ابتداءً من المَعْلَمْ «أنا أحب القطيف» في كورنيش الناصرة مرورا بالقطيف ثم عنك وسيهات لتعود إلى القطيف وتنتهي في موقع الحفل على كورنيش دارين.فيما قامت بلدية القطيف بالاشتراك مع المستفيدين من برنامج التأهيل التابع لأمن الدولة برفع أكبر وأطول راية في المحافظة، والذي كان من إنتاج مستفيدي "بناء" على الواجهة البحرية لمدينة سيهات، على أطول سارية في المحافظة والتي تراوح طولها إلى 37 متراً، بحضور 19 من مستفيدي "بناء" وذويهم من المطلق سراحهم، كما توشحت شوارع المحافظة وميادينها براية التوحيد، وتركيب اللوحات الوطنية على الطرق والتي ترسخ قيم الوطنية والانتماء والولاء للقيادة الحكيمة.وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني، أن المملكة حققت خلال هذه السنوات الماضية قفزات كبيرة في التنمية على جميع المستويات حتى أضحت بقيادة خادم الحرمين الشريفين تعيش مرحلة من التجديد والتحديث لكل مشاريع التنمية، معتبرا أن الاحتفال باليوم الوطني عاما بعد عام دعوى مخلصه لكل أبناء هذا الوطن الغالي للعمل والمحافظة على ما تحقق من إنجازات في كافة المجالات، وإبراز التطور الشامل أمام الأجيال الجديدة، وتعريفهم بمراحل الإنجازات التي وصلت إليها المملكة.وبارك المهندس الحسيني، للقيادة الرشيدة ، والشعب السعودي الكريم هذه المناسبة الغالية، لافتا النظر إلى أن شعب المملكة ينعم بفضل الله وتوجيهات القيادة الرشيدة بالإنجازات عبر الكثير من المشاريع التنموية والاقتصادية والصحية والتعليمية وغيرها.// انتهى//16:34ت م0265