جدة 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة في مكتبه بمقر المحافظة اليوم، القنصل العام اللبناني بجدة علي قرانوح, الذي ودع سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله قنصلاً عاماً لبلاده بجدة.وقدم سموه، شكره للقنصل العام اللبناني على ما قدمه من أعمال خلال فترة عمله في المملكة, متمنياً له مزيداً من التوفيق والسداد.// انتهى //16:37ت م0266