عام / سمو محافظ حفر الباطن يرفع شكره للقيادة بمناسبة تعيينه في هيئة تطوير المنطقة الشرقية
الثلاثاء 1441/1/25 هـ الموافق 2019/09/24 م واس
حفر الباطن 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس
رفع صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بتعيينه عضوا في هيئة تطوير المنطقة الشرقية.
وقال سموه : أرجو من الله التوفيق والسداد لخدمة المحافظة والمنطقة بشكل عام تحت توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه.
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16:38ت م
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