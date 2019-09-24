حفر الباطن 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسرفع صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بتعيينه عضوا في هيئة تطوير المنطقة الشرقية.وقال سموه : أرجو من الله التوفيق والسداد لخدمة المحافظة والمنطقة بشكل عام تحت توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه.// انتهى //16:38ت م0267