القطيف 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسأقامت الكلية التقنية بالقطيف اليوم ، احتفالا باليوم الوطني الـ 89, بحضور عميد الكلية المهندس أحمد بن عثمان الغامدي, ووكلاء الكلية, ورؤساء الأقسام, ومديري الإدارات, وعدد كبير من المتدربين وذلك على مسرح الكلية.وتضمن برنامج الاحتفال باليوم الوطني على العديد من الفعاليات المتنوعة التي استهلت بكلمة عميد الكلية الذي هنأ فيها القيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 لتوحيد المملكة.بعد ذلك جرى تكريم المتدربين الفائزين بجائزة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتفوق العلمي للفصل التدريبي الثاني للعام (1439 / 1440هـ) وكذلك تكريم المتدربين الأوائل على التخصصات للفصل التدريبي الثاني للعام (1439 / 1440هـ) وتكريم كشافة الكلية المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن لحج عام 1440هـ.من جهة أخرى, نظمت الكلية حملة لتنظيف شاطئ وكورنيش محافظة القطيف, فيما اختتم البرنامج بزيارة المجمع الصحي الاجتماعي التابع لجمعية سيهات وتوزيع الهدايا على النزلاء من المسنين وإدخال الفرح والسرور عليهم.// انتهى //16:39ت م0268