اليوم الوطني / مكتب عمل القطيف يحتفل باليوم الوطني 89
الثلاثاء 1441/1/25 هـ الموافق 2019/09/24 م واس
القطيف 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس
نظم مكتب العمل بمحافظة القطيف اليوم عددًا من الفعاليات المتنوعة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة تحت شعار "همة حتى القمة" ، بحضور منسوبي المكتب وعدد من المراجعين ، وذلك بمقر مكتب العمل بمحافظة القطيف .
وتضمن الحفل إقامة أركان تعريفية بهذه المناسبة الوطنية وماحققته المملكة من إنجازات عظيمة تشهدها المملكة عامًا بعد عام .
وأكد مدير مكتب عمل القطيف عبد الكريم ال طه بهذه المناسبة أن اليوم الوطني السعودي يعد يومًا عظيمًا وخالدًا في قلب كل مواطن سعودي ، مؤكدًا أهمية إيصال هذه المناسبة للأجيال القادمة كونها محطة فخر واعتزاز وقاعدة متينة لحاضر جميل ومستقبل مشرق في وطن أعطى الجميع خيراته وأنعم علينا جميعا بالأمن والسلام ، لافتًا الانتباه إلى أن المملكة شهدت تطورًا على جميع الصعد ، منوهًا بماقدمته وتقدمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خدمات لجميع المستفيدين.
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16:43ت م
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