القطيف 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسنظم مكتب العمل بمحافظة القطيف اليوم عددًا من الفعاليات المتنوعة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة تحت شعار "همة حتى القمة" ، بحضور منسوبي المكتب وعدد من المراجعين ، وذلك بمقر مكتب العمل بمحافظة القطيف .وتضمن الحفل إقامة أركان تعريفية بهذه المناسبة الوطنية وماحققته المملكة من إنجازات عظيمة تشهدها المملكة عامًا بعد عام .وأكد مدير مكتب عمل القطيف عبد الكريم ال طه بهذه المناسبة أن اليوم الوطني السعودي يعد يومًا عظيمًا وخالدًا في قلب كل مواطن سعودي ، مؤكدًا أهمية إيصال هذه المناسبة للأجيال القادمة كونها محطة فخر واعتزاز وقاعدة متينة لحاضر جميل ومستقبل مشرق في وطن أعطى الجميع خيراته وأنعم علينا جميعا بالأمن والسلام ، لافتًا الانتباه إلى أن المملكة شهدت تطورًا على جميع الصعد ، منوهًا بماقدمته وتقدمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خدمات لجميع المستفيدين.// انتهى //16:43ت م0269