الرياض 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واستنطلق الجمعة المقبل منافسات بطولة المملكة لفنون القتال المتنوع والمواي تاي للمراكز والهواة لفئة الدرجة الأولى 18 سنة فما فوق للمواطنين والمقيمين ، وذلك على صالة الهيئة العامة للرياضة بمحافظة جدة .وحددت اللجنة الفنية الأوزان المشاركة في فنون القتال المختلط على النحو التالي ( 57 - 61 - 66 - 70 - 77 - 84 - 93 والوزن المفتوح ) ، فيما حددت أوزان المواي تاي على النحو التالي ( 48 - 51 - 54 - 57 - 60 - 63- 67 - 71 - 75 - 81 - 86 - 91 - 91+ ) ، حيث سيكون التسجيل النهائي غداً ، والميزان بعد غداً الخميس من الساعة 10 - 8 مساءً في نادي سبورتك .// انتهى //16:44ت م0270