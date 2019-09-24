الدمام 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واستنافس 30 من أبناء وبنات جمعية البر بالمنطقة الشرقية أمس في إنشاد وإلقاء القصائد والخطب الوطنية ضمن منافسات "مواهب وطنية " التي أطلقتها جمعية البر بالمنطقة الشرقية بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 ، في مقر الجمعية الرئيس بالدمام.وأوضح الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبدالعزيز العفيصان أن هذه المنافسات تسهم في تنمية المشاعر الوطنية وتعميقها لدى الأبناء وتدخل الفرحة والسرور عليهم في ذلك اليوم ، منوها بدور الجمعية في الاهتمام بالمستفيدين من خدماتها وأبنائهم وضرورة مشاركتهم الفعاليات والمناسبات الوطنية وتنمية روح الانتماء لديهم لهذا الوطن العزيز ، مشيرا إلى أن المنافسات تضمنت توزيع هدايا وأعلام وأوشحة ، إضافة إلى توقيع الأبناء على لوحة المشاعر الوطنية.// انتهى //16:46ت م0271