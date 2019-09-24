الجبيل 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واساختتمت مساء أمس فعاليات اليوم الوطني بالجبيل، التي نظمتها محافظة الجبيل بالتعاون مع الهيئة الملكية بالجبيل، بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية والخاصة. وبحضور لافت وإقبال كبير وصل إلى 50 ألف زائر في مجمل أيام الفعاليات الوطنية .وأقامت لجنة المناسبات العامة والهيئة الملكية بالجبيل، (38) عرضاً ترفيهياً على مدار 4 أيام، في عدد من المواقع شملت حديقة السلام ومركز المؤتمرات ومركز الملك عبدالله الحضاري، بالإضافة إلى مجمع غاليريا مول ومسرح قاعة الأمير متعب ببلدية الجبيل .وقد حظيت فعاليات اليوم الأخير على إقبال الزوار من خلال المسيرات الوطنية، على طريق المدينة، وشاطئ الفناتير بالجبيل الصناعية، بمشاركة عدد من القطاعات العسكرية والمدنية، وفرق الدراجات النارية والهوائية، والفرق الكشافية والخيالة والأمن الصناعي ، فيما أقيم على مسرح مركز الملك عبدالله الحضاري أوبريت (همة وطن) شارك فيه الفنانين السعوديين إسماعيل مبارك وسلطان خليفة وعبدالله الخشرمي، والفنان الإماراتي محمد الشحي، والذين أدوا وصلات فنية باليوم الوطني، ثم قصيدة للشاعر أحمد بن عائد البلوي.وشارك ركن فاب لاب الجبيل بلوحة تفاعلية تمثل تطبيق للهوية الوطنية بشكل مختلف، يهدف إلى إبراز القدرات التصنيعية الشابة بمدينة الجبيل، وتعزيز ثقافة الصناعة الرقمية، كما شارك برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل في تقديم الرعاية الصحية للزوار، وتخصيص ركن للتبرع بالدم.وعلى الصعيد الفني دشنت جمعية جسفت بالجبيل فعاليات "همة وطن"، في نادي الجبيل الرياضي، والتي تضمنت معرض تشكيلي شارك فيه فنانين من 5 دول شملت السعودية ومصر والأردن وفلسطين وباكستان، إضافة إلى طلاب وطالبات تعليم الجبيل، بعدد 39 عمل فني جميعها تعبر عن اليوم الوطني، صاحبه عدد من الورش التدريبية المصاحبة والتي ينفذها مرسم جسفت لزوار المعرض لمختلف الفئات العمرية.يذكر أن فعاليات الجبيل باليوم الوطني تشهد تفاعلاً من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، والتي تتظافر جهودها تحت إشراف ومتابعة من محافظة الجبيل وذلك لإحياء المناسبة الوطنية الغالية والتي استمرت على مدار 5أيام.// انتهى //16:46ت م0273