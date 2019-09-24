عرعر 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسعبّر عدد من قائدات الفرق التطوعية بمنطقة الحدود الشمالية عن فخرهم واعتزازهم اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، مستذكرات جهود وكفاح موحد البلاد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - وبما وصل إليه الوطن بفضل من تقدم . ورفعن أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، والشعب السعودي كافة، بهذه المناسبة الغالية.وأوضحت قائدة فريق سواعد شمالية التابع للدفاع المدني دلال قريط العنزي أن ‏اليوم الوطني السعودي هو يوم لملمة الشتات من بعد فرقة والإخاء من بعد عداوة والصحة من بعد مرض والعلم من بعد جهل والشبع من بعد جوع، وهو اليوم الذي تشكلت في معالم هويتنا الجغرافية والسياسية والدينية تحت راية واحدة وحكومة مركزية رحم الله المؤسس ومن معه من الأجداد، مؤكدةً إن بلادنا تستحق منا دفع الغالي ونفيس للدفاع عنها ، ومد يد العون للمواطنين والمقيمين والحجاج والمعتمرين ومساعدتهم دون مقابل وهو شرف يحظى به كل متطوع ومتطوعه ، وشهدت البلادبالفترة الأخيرة انخراط آلاف الشباب والفتيات في العمل التطوعي وهذه يعود للتخطيط الحكيم الذي تتصف به القيادة الرشيدة .وأكدت قائدة فريق "انا امشي النسائي " ابتسام فاضل أن اليوم الوطني للمملكة مناسبة وطنية غالية على جميع أطياف المجتمع السعودي, فهو يصادف توحيد البلاد على يد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله -, ولم شتات الوطن ورسم الملامح للدولة السعودية الحديثة, ويصور لنا مدى التلاحم والترابط القوي بين القيادة والمواطنين، مشيرة إلى أننا نشهد اليوم نهضة تنموية شاملة وقفزات حضارية في المجالات كافة، وهي التي أسهمت في استقرار ورفاهية المواطن السعودي .وأوضحت قائدة فريق الفيصل التطوعي بعرعر جواهر خنيصر اليحيى أن هذه اليوم هو يوم استثنائي لأبناء وبنات هذا الوطن يجمع فيه نجاح الحج ويوم الوطن ونحن كمواطنين نفتخر بهذه القيادة التي تبذل الغالي والنفيس ليكون الصوت السعودي صوتاً واضحاً ومسموعاً في العالم حفظ الله القيادة وادام الوطن ، مؤكدة أننا في اليوم الوطني الـ 89 نؤكد للعالم أجمع بأن المملكة قائدة ورائدة في دعم السلام العالمي، وأنموذج في توفير الأمن لشعبها لمزيدٍ من الرخاء والسؤدد، ومثالاً يحتذى به في الإنسانية والعزة والتمكين والتقدم والازدهار في آنٍ واحد.وبينت قائدةً فريق ميلاد التطوعي شهد الهادي أن اليوم الوطني مناسبةً عزيزة وغالية على قلوبنا جميعاً وهي تتكرر كل عام نتابع ونشاهد ونعيش من خلالها عجلة التطور والنماء المتسارعة التي عاشتها بلادي، حيث أصبحت المملكة في زمن قصير في مصاف الدول المتقدمة، مشيرةً إلى أن الوطن أعطانا الشي الكثير فوجب علينا رد الجميل بالمساهمة في بنائه والمحافظة على أمنه ومقدراته.// انتهى //16:47ت م0274