جدة 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسسطّرت أنامل عدد من الأطفال ، بمحافظة جدة الحب والانتماء للوطن في يوم توحيده ، بالرسومات وعبارات الثناء والمدح التي تجملت وتزينت بها لوحاتهم الفنية في العديد من الأركان المخصصة لهم ، ضمن احتفالات المحافظة باليوم الوطني 89 للمملكة.وحرصت الكثير من الأسر على مشاركة أطفالهم في هذه الفعالية التي تغرس المسؤولية لديهم ، وتشعرهم بأهمية حب الوطن وقيادته والمحافظة على ممتلكاته امتثالا للشريعة السمحاء التي حثتنا على الانتماء إلى الوطن ، ومن باب رد الجميل له على ما قدم ويقدم لنا .وتنوعت أفكار الأطفال ما بين عبارات تحمل الحب لهذا الوطن المتمثلة في " أحب وطني " ، و " أحب المملكة العربية السعودية " ، وبين رسومات لخريطة المملكة وشعار وأعلام الوطن وتزيينها باللون الأخضر ليضفي عليها شعوراً منهم بحب العمل المشترك فيما يخدم الوطن ، وحباً للمشاركة في المناسبات الوطنية والتفاعل معها بأحاسيسهم وأفكارهم .// انتهى //16:47ت م0275