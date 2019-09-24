اليوم الوطني / فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالجوف يقيم احتفالية باليوم الوطني
الثلاثاء 1441/1/25 هـ الموافق 2019/09/24 م واس
سكاكا 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واس
أقام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الجوف اليوم حفلاً بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية لمنسوبي الفرع .
وألقى مدير الفرع محمد بن عمر السائح كلمة بهذه المناسبة ذكر فيها جهود الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - في توحيد هذا البلد وما قام به من القضاء على الفتن ، حتى أصبح الجميع ينعم بالأمن والاستقرار .
وحث السائح الجميع على استغلال اليوم الوطني للتأكيد على صادق الولاء والانتماء لولاة أمرنا - حفظهم الله -, والمحافظة على اللحمة الوطنية ، ومقدرات ومكتسبات الوطن ، كما رفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.
وتم خلال الحفل تكريم أقدم إمام ومؤذن بمدينة سكاكا ، وتأتي هذه الاحتفالية بتوجيه ومتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ .
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16:53ت م
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