سكاكا 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسأقام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الجوف اليوم حفلاً بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية لمنسوبي الفرع .وألقى مدير الفرع محمد بن عمر السائح كلمة بهذه المناسبة ذكر فيها جهود الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - في توحيد هذا البلد وما قام به من القضاء على الفتن ، حتى أصبح الجميع ينعم بالأمن والاستقرار .وحث السائح الجميع على استغلال اليوم الوطني للتأكيد على صادق الولاء والانتماء لولاة أمرنا - حفظهم الله -, والمحافظة على اللحمة الوطنية ، ومقدرات ومكتسبات الوطن ، كما رفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.وتم خلال الحفل تكريم أقدم إمام ومؤذن بمدينة سكاكا ، وتأتي هذه الاحتفالية بتوجيه ومتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ .// انتهى //16:53ت م0277