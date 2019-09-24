عرعر 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسعبر أمين منطقة الحدود الشمالية ورئيسي البلديات الفرعية بمنطقة الحدد الشمالية عن سعادتهم باليوم الوطني " 89 " للمملكة وعدوها مناسبة غالية يستذكر فيها أبناء الوطن المنجزات الحضارية والقفزات التنموية التي تحققت منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ ومرورا بأبنائه من بعده حتى هذا العهد الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ.وأوضح أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري أن اليوم الوطني يشكل مناسبة مهمة وعظيمة لدى كل مواطن ، فيه نتذكر نعم الله علينا، ونحن نرى وطننا الغالي يرتقي يومآ بعد يوم إلى مزيد من التطور والنمو والازدهار في كافة المجالات ، وما حققه من مستويات قياسية من التقدم ، ومن قيم إنسانية وحضارية غرست روح الانتماء للوطن في نفوس ابنائه .وأضاف المهندس الشمري أن اليوم الوطني 89 لبلادنا الغالية عام جديد يضاف إلى التاريخ المجيد للوطن، وصفحة مضيئة تضاف إلى سجل حافل بالإنجاز والخير والسلام، ومناسبة مجيدة لتوحيد هذا الكيان العظيم على يد المغفور له – بإذن الله – الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه -، تعيد إلى الأذهان عظمة الإنجاز، الذي تم بفضل الله وقوته على يد المؤسس البطل ورجاله المخلصين، ويجسد نعمة لم شمل هذه البلاد تحت راية التوحيد في الأرض التي انبثق منها نور الإسلام وحملت رسالته الخالدة إلى البشرية وقصة مسيرة تنموية شاملة لنهضة شملت جميع القطاعات والمجالات جعلت المواطن السعودي هدف رئيسي لهذه التنمية ، ببصيرة نافذة تستشرف الآفاق وتستنير الطريق.وقال رئيس بلدية غرب عرعر المهندس سلطان الفالح إننا نحتفي بوطننا الغالي الذي أرسي بنيانه المغفور له الملك عبد العزيز ، ومازال يسير على قواعد ثابتة وشموخ يتجدد لا تهتز له مكانة بل تزداد مكانته في قلوب مواطنيه وتعلو في كل محفل دولي ومحلي انه البناء الصحيح لوطن شامخ كالمملكة العربية السعودية ، مؤكدًا أننا نعيش المناسبة الثامنة والثمانون ونهني مليكنا وسمو ولي عهده الأمين بما تم عبر العقود الماضية ويتم كل يوم بخطى ثابتة جبارة نحو الأفضل ونحو تقدم الدولة والحكومة والشعب .ولفت رئيس بلدية شرق عرعر المهندس فرحان بن سويد الرويلي النظر إلى أن مناسبة اليوم الوطني الـ"89 " للمملكة نستذكر فيها توحيدها على يد الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه - وأرسى قواعدها على كلمة التوحيد الخالدة قائلاً" نتذكر ونحن نعيش في رغد من العيش والأمن والتطور في جميع المجالات حتى أصبحت المملكة العربية السعودية لها مكانتها وثقلها على مستوى العالم وفي زمن قياسي في مصاف الدول المتقدمة".سائلا الله العظيم أن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والرخاء والتطور في ظل هذه حكومتنا الرشيدة .وبينت رئيسة البلدية النسائية بعرعر‎ نهلة العويضة ، أن اليوم الوطني، يوم توحيد هذا الكيان العملاق على يد جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه –‎وهذا اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية مناسبةً سعيدة وغالية على قلب كل مواطن سعودي نستذكرها، ‎ونفرح بها جميعا فقد استطاع مؤسس هذا البلد بفضل الله وتوفيقه ثم بإصراره وشجاعته وقوة إيمانه من جمع الشتات وتوحيد الكلمة وإرساء قواعد الأمن والاستقرار ودفع عجلة التقدم والازدهار إلى الأمام في هذا الوطن الغالي، ثم توالى من بعده أبنائه البررة الذين ساروا على النهج القديم ونهضوا بهذا الوطن الغالي نحو التقدم والرقي حتى أصبحت المملكة العربية السعودية مضرب المثل بين الدول المتقدمة في الأمن والاستقرار .// انتهى //16:54ت م0278