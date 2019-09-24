دكا 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسأقامت سفارة المملكة العربية السعودية في بنجلاديش اليوم حفلا بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية، وذلك بحضور عدد من الوزراء في الحكومة البنجلاديشية وكبار المسئولين في الدولة وأعضاء البرلمان وكبار القيادات العسكرية وعدد من السفراء المعتمدين في الدولة وأعضاء السفارة والملحقيات التابعة.وأعرب القائم بالأعمال بالإنابة حرقان بن هويدي بن شويه في كلمة ألقاها خلال الحفل عن أصدق التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وللشعب السعودي الكريم بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني للمملكة.واستعرض بن شويه في كلمته عمق العلاقات السعودية البنجلاديشية وما وصلت إليه من تقدم، متمنيًا التقدم والازدهار لوطننا الغالي.// انتهى //16:55ت م0279