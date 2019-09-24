بيروت 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسوصف الناطق الرسمي باسم "اليونيفل" أندريا تننتي الوضع في منطقة عمليات "اليونيفل" في الجنوب اللبناني بالهادئ والمستقر، مؤكدا أن الوضع هناك عاد إلى طبيعته.وقال في تصريح له اليوم: "على الرغم من الأحداث التي حصلت أخيرًا، الوضع الحالي مستقر وكاد أن يؤدي إلى أمور كبيرة ويهدد وقف الأعمال العدائية، كما أنه خرق للقرار الدولي 1701"، موضحاً أن القائد العام لليونيفل اللواء ستيفانو دل كول باشر بأسرع وقت الاتصال بالأطراف كافة لضبط النفس، حيث جرى إعادة الوضع إلى ما كان عليه من هدوء واستقرار في منطقة عمليات اليونيفل".ولفت إلى "الدور المهم لآلية التنسيق والارتباط القائمة بين اليونيفل والأطراف، حيث كان لها الدور المهم في إعادة الهدوء إلى المنطقة وضمان الاستقرار"، مشيرًا إلى أن "هذه الآلية مستمرة مع الجيش اللبناني ومعززة أكثر، وأن اليونيفل تستمر في نشاطها وتقيم دوريات يوميًا بحرًا وبرًا وجوًا، وتعمل بشكل وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية".// انتهى //18:09ت م0315