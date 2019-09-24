أبها 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واستواصل جمعية الثقافة والفنون بأبها احتفالاتها غداً ، بورشة فنية وطنية للأطفال وأمسية غنائية يحيها أربعة فنانين شباب، وذلك في مقر الجمعية بمركز الملك فهد الثقافي في قرية المفتاحة للفنون بأبها.وأوضح مدير الجمعية أحمد السروي أن الورشة الفنية "حبي الوطن" ستبدأ في الرابعة عصراً وتستمر لخمس ساعات بمشاركة نخبة من التشكيليين و التشكيليات لإرشاد ودعم الأطفال المشاركين, مشيراً إلى أن الأمسية الفنية ستبدأ في الثامنة والنصف مساءً على خشبة مسرح الجمعية.// انتهى //18:10ت م0316