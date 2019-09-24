جدة 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسرفع معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وللشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني الـ٨٩ للمملكة.وأكد أن المنظمة تحظى بدعم ورعاية قيادة هذا الوطن الغالي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - وحكومة المملكة الرشيدة لتعزيز وتنمية العمل العربي المشترك الذي يُعد نهج المملكة العربية السعودية.وتطرق آل فهيد إلى اتخاذ المنظمة العربية للسياحة مدينة جدة مقراً رئيساً لها بموجب الأمر السامي الكريم واتفاقية المقر الموقعة مع حكومة المملكة العربية السعودية, حيث صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استضافة المنظمة لاجتماعات لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك برئاسة معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية, وبمشاركة رؤساء المنظمات العربية المتخصصة, مما يؤكد دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - ورعايتها للعمل العربي المشترك في المجالات ومن ضمنها المجال السياحي.وأشاد بالرؤية الطموحة ٢٠٣٠ التي يشرف عليها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع, سائلاً الله عز وجل للمملكة بدوام الأمن والاستقرار والازدهار قيادة وشعباً, وأن يحفظها الله من كيد الكائدين وحسد الحاسدين .// انتهى //18:13ت م0318