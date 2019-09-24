الليث 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسنوه عدد من مسؤولي محافظة الليث بما حققته المملكة من تطور ونمو وانجازات تنموية ونهضة شاملة تستلهم التاريخ وتستشرف المستقبل وفق رؤية المملكة الطموحة 2030، مستذكرين دروساً تتمثل في التلاحم والأخوة والإيمان لصانع تاريخ هذا اليوم مقدمّين التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، - حفظهما الله - والشعب السعودي النبيل بمناسبة اليوم الوطني الـ 89.وقال محافظ الليث محمد بن عبدالعزيز القباع: "إننا في هذا اليوم نستذكر دروساً تتمثل في التلاحم والأخوة والإيمان لصانع تاريخ هذا اليوم المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - وكوكبة من الرجال الذين أسهموا في مسيرة هذا الوطن".وأضاف:" أصبحت المملكة في ضوء رؤيتها الطموحة الواعدة دائرة مهمة من دوائر صنع القرار الدولي ولها تأثير في القضايا الدولية، ومحل اهتمام الدول الكبرى التي لا تستغني عن اقتصاد المملكة بحنكة قائدها وولي عهده – حفظهم الله -" .وبين محافظ الليث أن مناسبة اليوم الوطني تدعو لاستذكار صفحات من التضحية والبطولات التي سطرها الملك الموحد لهذا الكيان العظيم - رحمه الله - تحت راية التوحيد وعلى منهاج راسخ ثابت قوامه هدي كتاب الله والسنة النبوية المطهرة, مؤكدًا أن هذه الثوابت مكَّنت المملكة من أن تصبح رائدة العالمين العربي والإسلامي، وإحدى أهم القوى المؤثرة في الساحتين الإقليمية والدولية.ووصف القباع هذه المناسبة بالخالدة التي نعيش من خلالها الماضي وتاريخه ونفخر بالحاضر ومنجزاته ونستشرف بالمستقبل وآفاقه, موضحًا أن المملكة تنمو وتتقدم كل يوم فيما نعايشه من مشروعات تنموية كبرى وصلت ثمارها إلى كل بيت، وهي بعد توفيق الله، ثم بسواعد أبنائها وبناتها وفكرهم وعملهم المخلص والجاد تتحقق إنجازات متتالية في مختلف المجالات، ولتؤكد على استمرار مسيرة النهضة التنموية من خلال تحقيق رؤية 2030 وما تهدف إليه من تطورات تنموية شاملة تعزز من اقتصادنا الوطني.من جانبه وصف عميد كليتي الهندسة والحاسب الآلي بالليث الدكتور إسكندر هوساوي, الاحتفاء باليوم الوطني علامة فارقة في صفحات التاريخ الذي شهد بطولات وانتصارات وحدت الجزيرة العربية على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - رحمه الله - .وقال هوساوي:" إن المملكة تعيش عصرا زاهرا ومجدا تليدا وتنعم -بفضل الله عز وجل- بقيادته الحكيمة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بحياة كريمة مما يجعل المملكة العربية السعودية تحتل مكانة عالمية مرموقة بين دول العالم وأصبحت من الدول العشرين الأكثر اقتصادا والمؤثرة في العالم".واستعرض عميد كليتي الهندسة والحاسب الآلي بالليث، جهود ومناقب الملك المؤسس -رحمه الله- المباركة في تأسيس دولة حديثة جمعت مختلف مناطق الجزيرة تحت راية الحق, وسار بها نحو التقدم بكل ثبات وقوة متغلبا على الصعوبات والتحديات إلى أن ثبت أركانها وأعلن توحيدها وبزوغ فجرها, مؤكداً أن المملكة تسير بخطى واثقة وعلى خطط سليمة لتترجم رؤية العطاء والنماء، رؤية المملكة 2030، والتحول الوطني 2020 الذي شمل مختلف القطاعات لتحويل جودة الحياة إلى رفاهية تعزز التكامل في الخدمات التي يشهد بها القاصي والداني.وأوضح مدير مكتب الضمان الاجتماعي بالليث عبيد الثعلبي، أن هذا اليوم التاريخي فخر لكل مواطن حيث ترتسم سمات هذا اليوم في صورة حقيقة مشرقة للعالم لما تشهده بلادنا من نهضة تنموية شاملة في كل القطاعات كافة، ولاسيما المشاريع التنموية الطموحة والعناية البالغة للمواطنين وحتى المقيمين على أرض هذه البلد الطاهرة التي ظهرت من خلال الرؤية الثاقبة والمستقبلية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله - .من جانبه لفت مدير مستشفى الليث العام طارق بن أحمد العيافي، النظر إلى أن المملكة تحتفل باليوم الوطني 89 بعد أن وحد الملك المؤسس ورجاله المخلصين وأرسى دعائم الأمن والاستقرار والرخاء للبلاد وأصبحت دولة قوية متينة خلال عقود تعد في مصاف الدول المتقدمة .وبين أن المملكة تابعت مسيرتها نحو التقدم والازدهار في ظل قيادة حكيمة حتى احتلت مكانة متقدمة على مستوى العام اقتصادياً وسياسيا وثقافياً ولها أيضاً الريادة الكاملة في عالميها الإسلامي والعربي بما تقدمه من خدمات لضيوف الرحمن في موسم الحج ومواسم العمرة على مدار السنة.فيما قال رئيس بلدية الليث المهندس عبدالعزيز المالكي:" إن مناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة تحل لنستذكر معها التاريخ العظيم لوطننا الغالي ونستلهم منها إنجازات التقدم والنماء في كافة المجالات, منوها بمسيرة البناء والنمو في مختلف المجالات حتى أصبحت المملكة في عهدنا الحاضر محط أنظار الكثير من الدول المتقدمة".من جهته أكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالليث المهندس يحيى بن عبدالرحمن المهابي، أن هذه المناسبة الغالية تأتي وبلادنا ترفل بثياب العزة والنماء, ولا شك أن هذه المناسبة التاريخية والمتمثلة في يومنا الوطني اصبحت بمثابة الرابط المتين بين ماضينا وحاضرنا الجميل.// انتهى //18:21ت م0319