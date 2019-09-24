مكة المكرمة 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واساحتفلت بلدية حجر أمس, بمناسبة اليوم الوطني الـ ٨٩ للمملكة, بحضور محافظ رابغ أمين بن محمد بن مبيريك, ورئيس بلدية حجر المهندس فهمي الغانمي, ورئيس مركز حجر خالد المجنوني, وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية, والمشايخ والمواطنين, وذلك في حديقة الدائري.وتضمن الاحتفال تزيين الشوارع العامة بالأعلام والإنارة وصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - إلى جانب ركن فني من أعمال طلاب ثانوية حذيفة بن اليمان الثانوية شمل صوراً وأعمالاً بمناسبة اليوم الوطني علاوة على مجموعة من الرسومات الوطنية من إبداعات الطالبة أمجاد المرعشي من الثانوية الأولى بحجر, بالإضافة إلى العرضة السعودية.وتحدث رئيس بلدية حجر المهندس فهمي عن مرحلة تأسيس هذا الوطن والمكانة العربية والإسلامية التي وصلها في المحافل الدولية, مؤكداً أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - دعمت السلام العالمي, كما اتخذت من التنمية رؤية لها لتعزيز مسيرة التطور في كل المجالات وفق روية اقتصادية واضحة.فيما قدم الشاعر عبد الرحمن الزبالي والشاعر عبد الله المرعشي قصيدتين وطنيتين بهذه المناسبة نالت استحسان الجميع.وفي الختام أوضح محافظ رابغ أيمن بن مبيريك أن مناسبة اليوم الوطني تُعيد للأذهان عظيم الإنجاز الذي تحقق لهذا الوطن بقدرة الله على يد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله -، ولم شمل للمواطنين تحت راية التوحيد, مضيفاً أن المسيرة التنموية في بلادنا شاملة سارت بخطوات تصاعدية تبرهن صدق وعزيمة قيادة هذه البلاد المباركة على رفعة الوطن ورفاهية المواطن.// انتهى //18:21ت م0320