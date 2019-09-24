الطائف 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسرفع عدد من مسؤولي محافظة تربة أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وللشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية السعودية.وقال مدير مكتب التعليم بتربة سعود بن محمد البقمي: نعيش في مثل هذه الأيام من كل عام مناسبة توحيد المملكة العربية السعودية على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- والتي تدعونا للفخر المتجدد لهذا الكيان العظيم الذي اجتمعت أركانه وتآلف شتاته في وحدة وتلاحم يضرب بها المثل ، مبينًا أن المملكة تحتفي بالمناسبة التاسعة والثمانين لتوحيدها ، واليوم نرى وطننا يرتقي إلى مزيد من التطور والنمو والازدهار على جميع المستويات العلمية والاقتصادية والثقافية والحضارية في العهد الزاخر لقائدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - وبمؤازرة من سمو ولي عهده الأمين - أيده الله - باستمرار الانجازات المتتالية وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتكون منهجاً وخارطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي والتي كان المواطن فيها محوراً للاهتمام والرعاية لتهدف إلى الرخاء والاستقرارليبقى وطننا شامخاً بقيادتة شعاره الريادة والتنمية والتلاحم بين الشعب والقيادة، سائلًا الله أن يحفظ قيادتنا وبلادنا من كيد الكائدين وأن ينصر جنودنا على الحدود وأن يديم علينا الرخاء والنماء.من جهته قدم مدير الدفاع المدني بتربة العميد محمد بن عبدالله الزايد، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين ، وسمو ولي عهده الأمين ، وسمو وزير الداخلية ، بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة العربية السعودية والذي أسس قواعدها المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز - رحمه الله - ، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ المملكة قيادة وشعبًا ، ويديم الأمن والأمان والرخاء.بدوره أشار مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة أحمد بن فواز الحربي، إلى أن الاحتفاء بمرور 89 عام على توحيد هذا الوطن المعطاء يشعرنا بالعزة والفخر بما تحقق على أرض الوطن المعطاء، وداعيًا الله العلي القدير أن يحفظ لنا ولاة أمرنا وأن يمتعهم بالصحة والعافية وأن يجزيهم خير الجزاء لما يبذلونه لراحة أبناء هذا الشعب الوفي؛ وأن يقي هذا الوطن شر الحاقدين.وفي ذات السياق نوه رئيس بلدية محافظة تربة محسن غازي العتيبي بأن اليوم الوطني يعد مناسبة عزيزة تجسد أروع صور التلاحم التي سطرها المؤسس الباني الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - غفر الله له - لتوحيد البلاد وإنقاذ العباد حيث بدأ مشروعه الكبير في الجزيرة العربية بتوحيد السكان على قلب رجلٍ واحد ونقلهم من التناحر والتشرد بسبب الخوف من السلب والنهب والقتل إلى إخوة متحابين ، وواصل أبناؤه البررة من بعده إكمال هذا النهج والمسيرة إلى أن أصبحت المملكة لها مكانتها بين الدول المتقدمة علمياً واقتصادياً وعسكرياً حتى عهدنا الزاهر الذي نعيشه حالياً بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - الذي وصلت فيه بلادنا الغالية للقمة .// انتهى //18:27ت م0324