المجمعة 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسأودعت جمعية البر الخيرية بالمجمعة، خلال شهر سبتمبر الجاري، 133,140 ريالاً في الحسابات البنكية لأولياء أمور 1902 طالب وطالبة، وذلك ضمن برنامج السهم المدرسي، الذي يهدف إلى تخفيف الأعباء الحياتية على المستفيدين من خلال تقديم دعم مالي لشراء المستلزمات الدراسية لأبنائهم.وأوضحت الجمعية أن عدد المستفيدين من مسار الحقيبة المدرسية بلغ 1286 طالباً وطالبة، ومن مسار المريول المدرسي 634 طالبة، مشيرةً إلى أنها أطلقت حملة إعلانية لدعم البرنامج قبل انطلاقة العام الدراسي الجاري.// انتهى //18:27ت م0325