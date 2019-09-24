وادي الدواسر 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسشهدت محافظة وادي الدواسر ، أمس ، حفل أهالي المحافظة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة ، بحضور محافظة وادي الدواسر بالإنابة الدكتور أحمد بن سعيد العلم ، وعدد من مديري الدوائر الحكومية والأمنية وجمع غفير من المواطنين والمقيمين.وبدأت الفعاليات برفع علم المملكة ، ثم انطلقت المسيرة الوطنية " همة حتى القمة " ، ثم قدمت عروض الخيالة والهجانة ، والدراجات الهوائية ، ثم بدأ الحفل الرسمي بالسلام الوطني ، أعقبه إلقاء عبارات وطنية ، فقصيدة بعنوان " عيدي يا المملكة والبسي ثوب جديد" .بعد ذلك القى المدير التنفيذي للاحتفال ظافر بن علي الدوسري ، كلمة أكد فيها أن مناسبة الذكرى الـ89 لليوم الوطني ذكرى ذات أبعاد عميقة في نفوس الشعب السعودي ويفخر بها الجميعويستذكر من خلالها المواطن الذكريات المجيدة التي تتواصل فخرًا واعتزازًا ،القى بعده رئيس بلدية وادي الدواسر صالح بن جري السليس ، كلمة رفع من خلالها التهنئة للقيادة الرشيدة بذكرى اليوم الوطني الـ 89 ، ثم شاهد الحضور أوبريت بعنوان " إلا وطننا المملكة " شارك فيه مجموعة من الأطفال.بعد ذلك ألقى محافظ وادي الدواسر بالإنابة كلمة رفع فيها باسمه وباسم أهالي المحافظة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين وسمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني ، مشيراً إلى أن اليوم الوطني هو يوم توحيد هذا الكيان الغالي ، مشيداً بما تحقق من منجزات على يد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين .وقدم شكره وتقديره لجميع الجهات الحكومية والأمنية والمساهمين في انجاح هذه المناسبة ولمؤسسة نجمة ليالينا لتنظيم المعارض والمؤتمرات بالصورة التي شهدت تميز الاحتفالية، ثم اختتم الاحتفال بالعرضة السعودية التي شارك فيها الحضور.// انتهى //18:36ت م0326