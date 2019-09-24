بيروت 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم، على تحسّن بنسبة 0.67 % أي ما يعادل 5 نقاط ، ليقفل عند مستوى 797.02 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 40 ألفاً و390 سهماً، بقيمة 317 ألفاً و333 دولاراً أميركيا، نفّذت من خلال 24 صفقة.كما ارتفعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و870 ألف دولار أميركي، مقارنة مع 7 ملايين و818 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //18:40ت م0328