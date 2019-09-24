مكة المكرمة 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واستنظم أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بإدارة العلاقات العامة والإعلام يوم غد معرضاً للتوعية بأضرار المخدرات ويستمر حتى تاريخ ١٤٤١/١/٣٠هـ بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالعاصمة المقدسة.ويشتمل المعرض المقام بمسرح الأمانة على برامج و محاضرات توعوية موجهة للرجال والنساء، حيث يبدأ البرنامج من الساعة التاسعة صباحاً ويستمر حتى الساعة الثانية عشر ظهراً.ويهدف المعرض إلى رفع المستوى الثقافي العام وتعزيز المشاركة المجتمعية للتصدي لآفة المخدرات وتوضيح آثارها السلبية السيئة على الفرد و المجتمع .// انتهى //19:23ت م0349