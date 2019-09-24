نيويورك 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واساستهلت الاسهم الامريكية التعاملات على ارتفاع عند الفتح اليوم بفضل شركات التقنية بعد أن أكدت واشنطن استئناف محادثات التجارة مع الصين في غضون أسبوعين لتبدد جانبا من الضبابية الناجمة عن إلغاء زيارة وفد صيني لمزرعة أمريكية الأسبوع الماضي.وزاد مؤشر "داو جونز" الصناعي 84.08 نقطة بما يعادل 0.31 بالمئة ليصل إلى 27034.07 نقطة، وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" 10.65 نقاط أو 0.36 بالمئة إلى 3002.43 نقطة، وصعد مؤشر "ناسداك" المجمع 34.77 نقطة أو 0.43 بالمئة إلى 8147.24 نقطة.// انتهى //19:33ت م0351