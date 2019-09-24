نيويورك 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسشارك وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي اليوم، في الاجتماع التشاوري لمجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية في نيويورك.وناقش الاجتماع الذي عقد برئاسة وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم، تبعات الهجوم الإرهابي على معملي أرامكو في بقيق وخريص شرق المملكة العربية السعودية بتاريخ ١٤ سبتمبر.وأكد وزير الخارجية اليمني إدانة اليمن الشديدة لهذا الهجوم الذي لا يمثل اعتداءً على المملكة العربية السعودية فحسب بل على المنطقة ومصادر الطاقة في العالم، منوهاً إلى أن هذا الهجوم يثبت بما لا يدع مجالاً للشك الارتهان الواضح والتبعية الفاضحة للميليشيات الحوثية للنظام الإيراني المارق.وأشار إلى أن الحوثيين أثبتوا أنهم أداة إيرانية لزعزعة الأمن في اليمن والمنطقة، مؤكداً وقوف اليمن إلى جانب المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة منشآتها الحيوية.وأجمعت مداخلات وزراء الخارجية على إدانة هذا الهجوم والوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية، محذرين من أخطار التصعيد من خلال استهداف المنشآت المدنية ومصادر الطاقة في المملكة.وناقش الوزراء تطورات القضية الفلسطينية، والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والاستعدادات لانعقاد المؤتمر الأول لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.// انتهى //19:36ت م0353