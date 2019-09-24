نيويورك 25 محرم 1441 هـ الموافق 24 سبتمبر 2019 م واسالتقى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي اليوم نظيره الاستوني اورماس رينسالو، وذلك على هامش أعمال اجتماعات الدورة ال74 للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.وجرى خلال اللقاء بحث سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات, إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.// انتهى //19:40ت م0354